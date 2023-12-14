Бюджет Карелии приняли с профицитом 1,7 млрд рублей

Доходы региона запланированы в размере 70,2 млрд рублей, а расходы - 68,5 млрд рублей

ТАСС, 14 декабря. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2024 год с профицитом 1,7 млрд рублей, бюджет 2023 года принимался с дефицитом в 3,8 млрд рублей, сообщил ТАСС спикер парламента Элиссан Шандалович.

"На следующий год доходы регионального бюджета запланированы в объеме 70,2 млрд рублей, расходы - 68,5 млрд рублей. Бюджет остается социально ориентированным. Более 65% от общего объема расходов, или более 44,7 млрд рублей, предусмотрено на социальную сферу ", - сказал Шандалович.

По данным пресс-службы парламента, "за" проголосовали 25 депутатов, "против" - 8. На образование выделили 16,1 млрд рублей, на здравоохранение - 11,9 млрд рублей, на социальную защиту - 9,9 млрд рублей, на культуру - 2,1 млрд рублей. Предусмотрены средства на индексацию МРОТ, заработной платы бюджетникам, а также исполнение социальных обязательств.

На реализацию национальных проектов выделили 9,98 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5,57 млрд рублей. Объем Дорожного фонда сформирован в сумме 11,8 млрд рублей.

По инициативе депутатов 168 млн рублей предусмотрено на развитие общественного транспорта в Петрозаводске, 14,1 млн - на подготовку проектно-сметной документации для строительства больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье, 130 млн - на возведение распределительного газопровода в Питкярантском районе.

"Хочу отметить, что нам вместе с главой республики, с правительством Карелии удалось принять взвешенный финансовый документ, который ориентирован на исполнение всех социальных обязательств и направлен, в том числе и на вызовы, которые существуют, на устойчивое развитие нашего региона", - отметил Шандалович по итогам голосования.

Бюджет Карелии на 2023 год был принят со следующими параметрами: доходы - 75,5 млрд рублей, расходы - 79,3 млрд рублей, дефицит составлял 3,8 млрд рублей.