Турпоток в макрорегион "Из Москвы в Петербург" вырастет до 57 млн поездок в 2030 году

Руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" Ксения Титов отметила хорошую обеспеченность территории номерным фондом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Прогнозируемый турпоток в макрорегион "Из Москвы в Санкт-Петербург", который охватывает восемь субъектов СЗФО и ЦФО, к 2030 году вырастет до 57 млн поездок. Такие данные привела руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" (ВЭБ.РФ) Ксения Титова.

"[Прогноз] 57 млн [поездок] на 2030 год по туристическому потоку", - сказала Титова на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!". Согласно материалам ее презентации, 50,5 млн будут приходиться на поездки внутренних туристов и 6,5 млн - на поездки въездных путешественников.

По озвученным ею данным, на этот макрорегион приходится около половины всего турпотока страны. "У нас по стране сегодня больше 70 млн поездок, 38 млн - это макротерритория "Москва - Питер", - добавила она.

Титова также отметила хорошую обеспеченность территории номерным фондом. "Рынок в основном "белый" - это редкость, это хорошо, то есть это в основном классифицированные средства размещения. Потребность на 2030 год - порядка 100 тыс. номеров, из которых сегодня уже более трети заложено в существующих инвестиционных проектах, которые на территории активно развиваются. Остальную часть необходимо распределить по макротерритории. Часть мы уже привязали к конкретным земельным участкам, проработав такие инвестиционные лоты. Но порядка еще 70 тыс. номеров необходимо распределить по территории", - пояснила Титова.

Говоря о прямых эффектах от реализации туристического мастер-плана макрорегиона, Титова отметила, что новые мощности по размещению, согласно прогнозу, сгенерируют около 70 тыс. рабочих мест, также ожидаются рост возвратности турпоездок и минимизация доли "серого" рынка средств размещения. "Бюджетные эффекты - это порядка 20 млрд рублей от тех мероприятий, которые мы закладываем в бюджеты всех уровней", - добавила она.

О мастер-плане

Разработка проекта туристического мастер-плана макротерритории "Из Москвы в Санкт-Петербург" находится на финальной стадии. Макрорегион охватывает восемь субъектов России - Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области, Карелию, Москву, Московскую и Тверскую области.

Федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования макротерритории "Из Москвы в Санкт-Петербург" разрабатывается ООО "ПроГород" по заказу правительства в лице Минэкономразвития России в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Планируется, что результаты разработки будут представлены в правительство России в первом квартале 2024 года.