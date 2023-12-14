Минпромторг пообещал постоянную отгрузку вакцин по мере выпуска

По данным ведомства, холдинг "Нацимбио" в 2023 году уже поставил почти 300 тыс. доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Нацимбио" в 2023 году уже поставил почти 300 тыс. доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита, для предотвращения нехватки вакцин они будут отгружаться постоянно по мере выпуска в гражданский оборот. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"АО "Нацимбио" в рамках исполнения государственных контрактов с ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава России в 2023 году осуществило поставку в субъекты Российской Федерации иммунобиологических лекарственных препаратов: уже поставлено почти 300 тыс. доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. <…> В целях предотвращения дефектуры отгрузка вакцин будет осуществляться на постоянной основе по мере выпуска в гражданский оборот с равномерным распределением по субъектам Российской Федерации", - заявили в министерстве.

Там также подчеркнули, что до 22 декабря ожидается отгрузка еще 344 тыс. доз комплексной вакцины, а также 38 тыс. доз вакцины для профилактики паротита и 54 тыс. доз вакцины для профилактики кори и паротита. "Оставшийся объем вакцин будет отгружен в субъекты до конца 1 квартала 2024 года", - добавили в Минпромторге.

Вакцины от гриппа в требуемых объемах отгружены производителями вовремя, в совокупности это 69 млн доз вакцин от гриппа для взрослых и детей.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции отметил, что проблема с нехваткой вакцин от кори, паротита и краснухи является "техническим сбоем" и заявил, что она будет решена в ближайшее время. Он также пояснил, что дефицит связан с куриными яйцами, "потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо". Необходимо, чтобы куриные яйца были в достаточном количестве и нужного качества для производства медицинских препаратов, добавил президент.