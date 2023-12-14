Цена размещения акций Совкомбанка в ходе IPO составит 11,5 рублей за бумагу

Ожидается, что торги акциями начнутся 15 декабря 2023 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Совкомбанка принял решение определить цену акций допэмиссии, размещаемых в рамках IPO (первичное публичное предложение акций), в размере 11,5 руб. за одну ценную бумагу, следует из сообщения компании.

"Определить в соответствии со статьями 36, 77 федерального закона "Об акционерных обществах" цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "Совкомбанк" <...> для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, и для прочих приобретателей в размере 11 рублей 50 копеек (одиннадцать рублей пятьдесят копеек) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.

Ранее кредитная организация сообщала, что индикативный ценовой диапазон размещения составляет от 10,5 до 11,5 руб. за акцию.

Ожидается, что торги акциями банка начнутся 15 декабря 2023 года.