ТПП РФ предложила предоставлять производственным МСП льготное проектное финансирование

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин отметил, что сектор МСП активно развивается, но его доля в производстве, по различным оценкам, составляет от 6 до 10%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Малые и средние производственные предприятия способны закрыть потребности во многих видах продукции, и для них следует предусмотреть несколько мер поддержки. Об этом сообщил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (РФ) Сергей Катырин.

"Мы предлагаем проработать комплексную поддержку производственного МСП, который в сложившейся экономической ситуации способен закрыть многие цепочки поставок. В том числе предусмотреть проектное финансирование на расширение или модернизацию производственных компаний под льготную процентную ставку 1-3%. Кроме того, рекомендуем обеспечить обновление оборудования для металлообработки раз в три года, так как следующее поколение оборудования дает рост производительности не менее 10%", - сказал Катырин.

Глава ТПП РФ отметил, что сектор МСП активно развивается, но его доля в производстве, по различным оценкам, составляет от 6 до 10%. Для сравнения, такая доля в Китае, Азии, европейских странах не опускалась в последние десятилетия ниже 20%.

В целом, по его мнению, производственные МСП способны предложить рынку требуемые разработки зачастую быстрее, дешевле и эффективнее крупных компаний. На развитие этих предприятий следует направить государственную поддержку, особенно в текущих экономических условиях, когда все высокотехнологичные товары нужно научиться производить самим.