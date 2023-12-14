Выплаты приемным семьям в Кировской области увеличат в несколько раз

Размер выплаты с 1 января составит 100 тыс. рублей

КИРОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области одобрили законопроект, предусматривающий увеличение размера единовременного пособия при усыновлении детей-сирот с 50 до 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На заседании Законодательного собрания Кировской области одобрили законопроект, предусматривающий дополнительную социальную поддержку приемным родителям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроект предусматривает увеличение размера единовременного пособия при усыновлении детей-сирот с 50 до 100 тыс. рублей с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Кировской области 2 824 ребенка-сироты, в организациях для детей-сирот находятся 454 ребенка, которым требуется семья.

Кроме того, законопроект предусматривает дополнительные ежемесячные выплаты родителям, которые примут на воспитание детей с 1 января 2024 года. Сегодня приемный родитель получает на ребенка 5 391 рубль в месяц. Дополнительную выплату в 15 тыс. рублей будут получать родители, взявшие на воспитание ребенка из числа детей-сирот с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями или ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 9 лет, а также ребенка-сироту в возрасте от 10 до 18 лет. Для приемных родителей ребенка-сироты с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями или ребенка-инвалида в возрасте от 10 до 18 лет дополнительная выплата составит 30 тыс. рублей.

"В Кировской области нет проблемы усыновления детей начальной школы, более того, много желающих стать приемной семьей для малышей. Но что касается передачи в семью детей с ограниченными возможностями здоровья, детей старше 10 лет, то здесь речь идет о совсем других душевных, физических и материальных затратах для семьи. Мы обсудили данную проблему с семьями, которые уже воспитывают приемных детей старшего возраста, проанализировали опыт других регионов, в результате чего было предложено ввести выплаты таким семьям", - отметила заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова.