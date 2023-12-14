Бюджет Ивановской области на 2024 год приняли с дефицитом в 4,9 млрд рублей

Доходы региональной казны составят 68,4 млрд рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы приняли бюджет региона на 2024 год с дефицитом в 4,9 млрд рублей, доходы составили 68,4 млрд рублей, расходы - 73,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

"На внеочередном пленарном заседании, состоявшемся 14 декабря, депутаты Ивановской областной думы приняли главный финансовый документ - закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Основные характеристики бюджета на 2024 год следующие: доходы - 68,4 млрд рублей, расходы - 73,3 млрд рублей, дефицит - 4,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На 2024 год общий объем доходов областного бюджета вырос на 2,4 млрд рублей, расходов - на 2,3 млрд рублей. По словам председателя Ивановской облдумы Марины Дмитриевой, которую цитирует пресс-служба, бюджет остается социально ориентированным. Почти 40,3 млрд рублей направят на жилье детям-сиротам, продолжение капитальных ремонтов учреждений, софинансирование национальных проектов и другие аспекты сферы.

Как отметила председатель комитета по бюджету Ирина Сидорина, чьи слова приводятся в сообщении, значительную часть средств областного бюджета, 27 млрд рублей, направят в муниципалитеты. Деньги, в частности, направят на строительство очистных сооружений в Кинешме и локальных очистных сооружений в Родниках, а также станции обезжелезивания воды в Гавриловом Посаде. Кроме того, муниципалитеты получат 250 млн рублей на укрепление материально-технической базы образовательных организаций.