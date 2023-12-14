Депутаты приняли бюджет Костромской области на 2024 год с профицитом в 3 млрд рублей

Доходы региональной казны составят 52,5 млрд рублей

ТАСС, 14 декабря. Депутаты Костромской областной думы приняли бюджет региона на 2024 год в окончательном чтении с профицитом в 3 млрд рублей и доходами на уровне 52,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Сегодня депутаты приняли главный финансовый документ области на 2024 год в окончательной редакции.

Ко второму чтению основные параметры изменились. Доходы теперь составляют 52,5 млрд рублей. Расходы ко второму чтению увеличены на 2,1 млрд и теперь они запланированы в размере почти 49,5 млрд рублей", - говорится в распространенном сообщении. Таким образом профицит бюджета составит 3 млрд рублей, или 5,7% к объему собственных доходов.

Дополнительные 2,1 млрд рублей предусмотрели в доходной части за счет трансферта из федерального бюджета, общий объем безвозмездных поступлений составит 18,5 млрд рублей. Дотации на повышение зарплат работникам бюджетной сферы составят порядка 1,5 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Бюджет Костромской области в 2024 году останется социально ориентированным, около 62% расходной части направят на развитие социальной сферы и поддержку муниципальных образований. На ремонт и содержание школ, строительство двух новых образовательных учреждений, бесплатное питание для школьников планируется направить 11,3 млрд рублей, что на 635 млн больше, чем при первом чтении регионального бюджета. На 284 млн - до 4,2 млрд рублей - ко второму чтению увеличили расходы на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения, строительство лечебно-диагностического корпуса областной детской больницы, завершение строительства поликлиники для взрослых окружной больницы Костромского округа №1, капитальные ремонты учреждений здравоохранения и укрепление материальной базы больниц.

"Так же, как и в 2023 году, наибольший объем расходов планируется на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог. Дорожный фонд Костромской области на 2024 год запланирован в размере почти 11,5 млрд рублей", - добавили в региональном парламенте.