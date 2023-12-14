В Дагестане в 2026 году планируют открыть первый аутлет

В планах создать около 450-500 рабочих мест

МАХАЧКАЛА, 14 декабря./ТАСС/. Первый аутлет "Анджи Арка" появится в 2026 году в Дагестане. Строительство начнется в 2024 году, сообщил ТАСС гендиректор ООО "Анджи арка" Шамиль Алиев.

"В Дагестане успешно прошел экспертизу проект строительства первого многофункционального аутлета "Анджи Арка", который планируется ввести вблизи международного аэропорта Махачкалы, сообщили в пресс-службе компании-застройщика. Строительство объекта начнется в 2024 году, сдача - 2026 год. В проекте аутлета заложено строительство торгового центра, гостиницы, ресторанов, фитнес-центра и других развлекательных заведений. Общая площадь аутлета составит около 60 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за счет реализации проекта предполагается создать около 450-500 рабочих мест.

"Строительство современного аутлета вблизи махачкалинского аэропорта станет местом притяжения туристов и популяризации этнотуризма, посетители также смогут оценить продукцию дагестанских производителей", - добавил Алиев.