Чешский город подарил Конотопу 25 трамваев

МИД Чехии выделил на эти цели примерно $140 тыс.

ПРАГА, 14 декабря. /ТАСС/. Город Острава, расположенный на северо-востоке Чехии, подарил 25 трамваев украинскому Конотопу в рамках муниципальной гуманитарной помощи. Об этом сообщил новостной портал denikn.cz.

Транспортировку трамваев на Украину финансирует министерство иностранных дел Чехии. Ведомство выделило на эти цели 3 млн крон (примерно $140 тыс.). Поставка должна завершиться, как следует из сообщения, в конце января 2024 года.

"Кроме 25 трамваев, мы уже ранее передали в дар жителям Конотопа 10 автобусов и другую гуманитарную помощь", - привел портал слова вице-мэра Остравы Бржетислава Ригера.