МЭР спрогнозировало продолжение роста расчетов в нацвалютах в 2024 году

Доля рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте РФ, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Доля рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте РФ, в начале 2024 года рост этих показателей продолжится, сообщили в Минэкономразвития РФ.

"Рост расчетов в национальных валютах в 2024 году продолжится. В целом доля российского рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте. С учетом текущего тренда превысим этот показатель до 80% в начале следующего года", - сообщили в министерстве.

В ведомстве ожидают, что в странах ЕАЭС по итогам года доля рубля во взаимных расчетах составит более 85%, а доля всех национальных валют государств - членов союза превысит 90%.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции отметил, что чем больше Россия использует национальную валюту в экономических финансовых расчетах, тем лучше. По словам главы государства, это повышает суверенитет и возможности страны.