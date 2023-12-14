Южнокорейский бизнес отметил улучшение делового климата в России

Президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо заявил о сохранении неблагоприятных факторов и констатировал, что геополитические конфликты не способствуют улучшению ситуации

СЕУЛ, 14 декабря. /ТАСС/. Южнокорейские предприниматели, работающие в России, считают, что деловой климат в РФ улучшился по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо во время мероприятия, посвященного двусторонним отношениям.

Он рассказал, что на прошлой неделе посетил РФ, чтобы встретиться с российскими партнерами и южнокорейскими предпринимателями. "В этот раз меня обнадеживало то, что они говорили об улучшении бизнес-климата в России по сравнению с прошлым годом. И все высказывали оптимистичные надежды на улучшение ситуации и в следующем году", - поделился Пак Чжон Хо. В четверг состоялся восьмой по счету Русский вечер в Сеуле, который был организован совместно посольством РФ и Корейско-российским деловым советом.

В то же время глава организации заявил о сохранении неблагоприятных факторов и констатировал, что геополитические конфликты не способствуют улучшению ситуации. Позднее с приветственным словом выступил представитель посольства РФ в Республике Корея Валерий Гуенков. Он объяснил, что стабильность глобальных цепочек поставок подрывают действия западных стран.

"Рядом международных игроков, в первую очередь из стран Запада, предпринимаются попытки <...> задействовать методы недобросовестной конкуренции, нелегитимные односторонние ограничительные меры в целях сдерживания развития других государств, в том числе России", - сказал дипломат. "Это ведет к разрушению глобальных производственно-сбытовых цепочек, к разбалансировке мировых энергетического и продовольственного рынков", - подчеркнул он. Дипломат указал, что российская экономика не только выстояла под давлением санкций, но и продолжает успешно развиваться.

Гуенков также заявил, что деловые круги двух стран готовы к новым формам сотрудничества. "С удовлетворением хочу отметить сохраняющийся настрой представителей деловых кругов и деятелей культуры Республики Корея и России к поиску новых форм взаимодействия", - сказал дипломат, отметив положительный вклад делового совета. По его словам, неподдельный взаимный интерес российского и корейского народов будет служить "прочной базой для реализации взаимодополняющих потенциалов" двух стран.

Одним из перспективных направлений может стать использование Северного морского пути. Представитель Инчхонского университета Чхве Су Бом рассказал о программе подготовки специалистов в сфере "северной логистики". "Мы приглашаем представителей коренного населения северных регионов России для того, чтобы заранее подготовить кадры, которые могли бы внести вклад в развитие двусторонних отношений", - поведал он. Чхве Су Бом подчеркнул, что университет самостоятельно оплачивает эту программу. Помимо этого, во время приема президент делового совета вручил одной из студенток сертификат о назначении стипендии.