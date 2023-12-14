Глава британского МИД выступил за передачу Украине замороженных активов РФ

Дэвид Кэмерон выразил надежду на выработку единого подхода по этому вопросу с партнерами по Группе семи

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Великобритания поддерживает передачу Украине замороженных активов РФ и надеется на выработку единого подхода по этому вопросу с партнерами по Группе семи (G7). Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

"Настало ли время не просто заморозить активы и направить проценты с них [на восстановление Украины], но и передать сами средства? Мое мнение таково, что есть юридический способ, чтобы поступить таким образом. Я думаю, что есть очень веские причины, по которым нам следует рассмотреть этот вопрос", - сказал Кэмерон, выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента.

"Некоторые приводят контраргументы и задаются вопросом, не окажет ли это негативный эффект на капиталовложения в Великобританию. Я думаю, что сам факт заморозки уже мог охладить некоторых. Другие аргументы о сложности [этого процесса] и создании прецедента [не выдерживают критики], потому что мир изменился. Мы живем в более трудном, опасном и полном противоречий мире", - отметил он.

По мнению главы Форин оффиса, "чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер". "Я инстинктивно поддерживаю попытки [передать замороженные средства Украине]. Мы работаем усердно с G7 над тем, чтобы выработать единый подход. Это было бы великолепно, поскольку, хотя мы и ввели санкции в отношении российских активов, в других странах G7 и Евросоюза [замороженных активов] больше. И речь не только о [средствах, заблокированных на площадке] Euroclear", - подчеркнул Кэмерон.

"Но я не исключаю, что мы не сможем найти общий подход в рамках G7. Американцы поддерживают [британские предложения], поэтому мы можем предпринять совместные шаги с ними. Я за то, чтобы сильнее давить по этому вопросу", - заключил он.

Доходы с замороженных активов

12 декабря агентство Bloomberg, ознакомившееся с проектом документа Еврокомиссии (ЕК), сообщило, что ЕС разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Украине. Согласно документу, таким образом ЕК намерена собрать около €15 млрд до 2027 года. Самый большой объем этих активов - €191 млрд - заблокирован на площадке Euroclear в Бельгии, которая уже получила за девять месяцев 2023 года прибыль с них в размере €3 млрд.

Позже замглавы Еврокомиссии по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова подтвердила, что ЕК утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов РФ. По ее словам, предложенный механизм должен быть одобрен Советом ЕС, прежде чем будет опубликован и вступит в силу. Она не стала уточнять детали механизма, а также сроки его утверждения и вступления в силу.