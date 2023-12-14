В Минэнерго сообщили о продолжении работ по восстановлению энергоснабжения в регионах

Количество отключенных пользователей составляет более 100 тыс. человек

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Количество отключенных от электроснабжения из-за непогоды потребителей в ряде российских регионов составляет, по данным на 22:00 мск, порядка 104,9 тыс. человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Так, в ДНР число обесточенных потребителей сократилось до 59,5 тыс., в ЛНР - до 43,2 тыс., в Псковской области - до 2,2 тыс., отметили в Минэнерго.

Ведомство ранее сообщало о 400 тыс. человек, которые остались без электроснабжения в результате неблагоприятных погодных явлений. В ряде регионов России наблюдались ледяной дождь, сильный снег, гололедно-изморозевые отложения.