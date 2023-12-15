Кабмин РФ обсудит механизм оплаты сверхурочной работы и поддержку соцпредприятий

Участники совещания также рассмотрят законопроект, призванный усовершенствовать взимание акцизов на сигареты и другую табачную продукцию

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании обсудит поддержку малого и среднего бизнеса и соцпредприятий, а также правовой механизм оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В повестку включен законопроект, который призван установить механизм оплаты переработок, исходя из заработной платы, которую определит работодатель. Также будет поднят вопрос введения на законодательном уровне систем премирования с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарных взысканий и других условий.

Еще один пункт касается поддержки малого и среднего предпринимательства. Так, будет рассмотрено выделение средств регионам на опережающую поддержку в 2024 году малого и среднего бизнеса, который использует специальный налоговый режим. Кабмин обсудит повышение качества социальных услуг, предоставляемых некоммерческими организациями, за счет обеспечения условий для их эффективной деятельности. Также будет поднят вопрос выделения средств региональным аграриям на приобретение оборудования для маркировки молочной продукции.

Кроме того, обсудят законопроект, который позволит повысить эффективность бюджетного процесса, а также улучшит работу местного самоуправления. Будут уточнены и механизмы установления экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.

Помимо этого, кабмин обсудит законопроект, призванный усовершенствовать взимание акцизов на сигареты и другую табачную продукцию.

ЖКХ и инфраструктура

В повестке заседания также несколько вопросов, связанных с темами жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры. Участники совещания обсудят законопроект о предоставлении мер социальной поддержки на оплату ЖКХ гражданам, подвергшимся радиационному воздействию. Предполагается рассмотреть и документ, направленный на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения.

Кабмин обсудит выделение финансирования на реконструкцию инфраструктуры ОЭЗ "Алабуга" (Татарстан), капитальный ремонт республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре.

Вместе с тем на заседании рассмотрят выделение средств на ускорение дорожного строительства в Адыгее, Татарстане, Туве, а также на Камчатке, в Приморье, в Амурской, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Магаданской, Смоленской и Ярославской областях.

Лесное хозяйство и другие темы

На заседании планируют обсудить выделение регионам средств на возмещение затрат по тушению лесных пожаров. Помимо этого, будет рассмотрен вопрос о расширении полномочий Рослесхоза на принятие мер экстренного реагирования в случае осложнения ситуации с лесными пожарами.

Также могут быть профинансированы расходы Приморья на выплаты гражданам, которые пострадали из-за подтоплений в августе. Будут обсуждаться и субсидии авиаперевозчикам за пассажирские рейсы по специальным тарифам.