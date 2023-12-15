"Яндекс.Такси" внесла более $6,5 млн в госфонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана

В пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции республики пояснили, что компанию привлекли к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Такси" добровольно внесла 3 млрд тенге (свыше $6,5 млн) в казахстанский государственный фонд поддержки цифровой экосистемы. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана.

"АЗРК завершило антимонопольное расследование в отношении "Яндекс.Такси". По его итогам компания привлечена к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин. Также в рамках расследования "Яндекс.Такси" привлечена к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу. "Яндекс.Такси" на добровольной основе внесла 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство согласовало антимонопольный комплаенс компании, в рамках которого предусмотрена реализация мер, в том числе касающихся тарифной политики. "Агентством инициированы поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с "Яндекс" без таксопарков (комиссия таксопарков составляет 4-8%)", - пояснили в пресс-службе.

При этом для детального изучения программного обеспечения "Яндекс", а также факторов, влияющих на ценообразование, независимая аудиторская компания в сфере IT совместно с АЗРК и министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности проведет аудит алгоритмического ценообразования.

"Выполнение "Яндекс" обязательств в рамках антимонопольного комплаенса будет находиться на контроле специальной мониторинговой группы при агентстве. В его состав войдут эксперты профессиональных сообществ, что позволит своевременно рассматривать возникающие вызовы", - добавили в АЗРК.