Индекс Hang Seng на бирже Гонконга вырос на 1,27% на открытии торгов

Показатель поднялся до отметки 16 610,7

ГОНКОНГ, 15 декабря. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 1,27%, до отметки 16 610,7.

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, вырос на 1,4%, до 3 750.

Росту основного индекса способствовало увеличение цен на акции компаний, работающих в сфере услуг связи, финансовом секторе, а также в отрасли потребительских товаров. Так, ценные бумаги технологического гиганта Tencent выросли в цене на открытии торгов на 1,5%, акции китайского гиганта в области электронной коммерции подорожали на 1,9%.

Из "голубых фишек" ценные бумаги 73 компаний продемонстрировали рост на открытии торгов, у 4 они подешевели, еще у 5 компаний акции не изменились в цене. Китайский банк China Merchants Bank стал "голубой фишкой", чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+4,69%). "Голубой фишкой", чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стала китайская интернет-компания NetEase (-2,45%).