Бюджет Еврейской автономной области на 2024 год приняли с доходами в 20,1 млрд рублей

Распределение финансов сохранит социальную направленность, заявил глава региона Ростислав Гольдштейн

ТАСС, 15 декабря. Бюджет Еврейской автономной области (ЕАО) на 2024 год приняли с доходами в 20,1 млрд рублей. Распределение финансов сохранит социальную направленность, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Ростислав Гольдштейн.

"Сегодня в окончательном чтении принят очередной бюджет Еврейской автономной области. Итоговые цифры: доходы - 20,18 млрд рублей, расходы - 20,48 млрд рублей, дефицит - 300 млн рублей. <...> Бюджет сохранил социальную направленность. Все обязательства - и взятые ранее, и новые - область гарантированно выполнит", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что до сбалансированности бюджета региону еще далеко, однако область может себе позволить больше трат, чем несколько лет назад. "И главное, что его отличает, - значительный рост расходов на инвестиции. На раздел "Национальная экономика" приходится свыше 18%. Это деньги на мосты, дороги, дамбы, благоустройство территорий, спортивные, социальные и другие объекты", - обозначил губернатор.

Он также уточнил, что, как правило, такие сооружения реконструируются или строятся по госпрограммам на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.