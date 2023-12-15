Сбер повысил ставки по некоторым сберегательным продуктам на 0,8-1,68 п.п.

Максимальная ставка по вкладам теперь составит 16% годовых на 6 месяцев, а в премиальном сегменте - 16,5% годовых

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбербанк с 15 декабря повысил ставки по ряду сберегательных продуктов на 0,8-1,68 п.п. в зависимости от вклада, максимальная ставка теперь составит 16% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"С 15 декабря Сбер повысил ставки по популярным среди наших клиентов вкладам линейки "Лучший %", а также по линейкам "Сбервкладов" и "Управляй". Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 п.п. в зависимости от вклада", - сообщили в банке.

Максимальная ставка по вкладам теперь составит 16% годовых на 6 месяцев, а в премиальном сегменте - 16,5% годовых.

Кроме того, с 14 декабря "Сбер" повысил ставки по счету "Ежедневный %" и "Накопительный счет премьер" до 14% годовых на первые два месяца для клиентов, кто ранее не открывал данные счета. По счетам "Накопительный счет лидер" - до 15% годовых. Для клиентов, которые ранее открыли данные счета, ставка также будет увеличена на 2%.