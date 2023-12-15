Цены на такси в Москве выросли в 1,5-2 раза на фоне снегопада

Для привлечения на линию водителей в плохую погоду в сервисе периодически действует повышающий коэффициент

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Цены на такси в Москве в утренние часы в среднем выросли в 1,5-2 раза на фоне снегопада, убедился корреспондент ТАСС. Увеличение стоимости произошло на фоне повышенного спроса и нехватки водителей, сообщили ТАСС в "Яндекс Такси".

"Из-за снегопада в Москве передвигаться по улицам сложнее: скорость движения машин ниже обычного, значит поездка займет больше времени. При этом желающих поехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше: в такую погоду многие решают остаться дома. Это усугубляет и так непростую ситуацию с дефицитом водителей в отрасли", - отметили в компании.

Для привлечения на линию водителей в плохую погоду в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. В пресс-службе компании это назвали "временной и вынужденной мерой", чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в Москве выпала одна пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье - треть нормы декабря. В столичном департаменте транспорта ожидают, что из-за снега загруженность дорог составит 8-9 баллов.