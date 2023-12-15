"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хошимин с 31 января

Их будут выполнять два раза в неделю

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин с 31 января 2024 года, сообщил авиаперевозчик.

"Аэрофлот с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин (Вьетнам)", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

Полеты будут выполняться два раза в неделю.

Хошимин является важным экономическим, транспортным и туристическим центром Вьетнама. Благодаря развитой инфраструктуре и достопримечательностям город ежегодно привлекает миллионы иностранных туристов, отмечает пресс-служба авиаперевозчика.