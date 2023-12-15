Словацкие перевозчики разблокировали проезд фур на границе с Украиной

Лидер Союза автоперевозчиков Станислав Скала рассказал о сильном давлении с украинской стороны

БРАТИСЛАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Союз автоперевозчиков Словакии завершил начатую 1 декабря блокаду единственного автомобильного КПП на границе с Украиной для проезда украинских фур. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

"Было сильное давление [для прекращения блокады] с украинской стороны. Ее было невозможно далее проводить", - сказал лидер Союза автоперевозчиков Словакии Станислав Скала. Ранее профобъединение проинформировало, что по призыву органов безопасности ослабило протест на КПП "Вышне-Немецке - Ужгород".

Однако, прекращая блокаду на границе, словацкие дальнобойщики не отказываются от требования отменить предоставленные Еврокомиссией льготы для украинских конкурентов в Евросоюзе. Протесты автоперевозчиков также проходят с 6 ноября в Польше и с 11 декабря в Венгрии.

Словацкие активисты периодически блокировали движение фур через КПП "Вышне-Немецке - Ужгород" с 16 ноября.