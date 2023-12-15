Силуанов сообщил, что Татарстан уделяет большое внимание технологическому суверенитету

По словам министра финансов, в 2024 году региону необходимо будет выполнить все целевые показатели национальных проектов, которые есть в республике

КАЗАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Татарстан уделяет большое внимание обеспечению технологического суверенитета. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, Управления Федеральной налоговой службы по республике и Управления Федерального казначейства по Татарстану.

"Со следующего года реализуем ряд программных задач по обеспечению технологического суверенитета. Это наши ключевые задачи. В республике этому также большое значение уделяют. Такие направления как создание собственной, по сути, отрасли станкостроения, <…> авиастроение", - сказал Силуанов.

Также он обратил внимание на развитие отрасли беспилотников и модернизацию оборонно-промышленного комплекса.

Силуанов напомнил, что в 2024 году завершается выполнение нацпроектов. "Хотел обратить внимание на то, что в следующем году нам необходимо будет выполнить все те целевые показатели национальных проектов, которые есть в республике", - сказал министр.