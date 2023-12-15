РБК: Росавиация согласовала расширение списка стран, откуда можно ввозить авиазапчасти

Авиакомпании попросили включить Южную Корею, Индонезию, Сингапур, Эфиопию, Гонконг, Пакистан и Малайзию в перечень стран, которые могут поставлять запчасти

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авиакомпании РФ попросили Росавиацию включить Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан в перечень стран и территорий, которые могут поставлять запчасти для перевозчиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Андрея Добрякова в Минтранс с согласованными агентством предложениями Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Копия письма есть в распоряжении издания.

В письме объясняется, что эти страны нужно добавить для расширения возможностей ремонта авиационной техники, в том числе двигателей. "Данные государства и их авиационные администрации имеют высокие результаты аудитов ICAO (Международной организации гражданской авиации), что говорит о должной организации системы безопасности полетов там", приводится обоснование перевозчиков.

Однако Росавиация с новыми авиавластями ранее не сотрудничала ни в каких проектах по сертификации "и не имеет достаточной информации о системе сертификации и контроля за изготовлением компонентов данных ведомств гражданской авиации", пишет РБК, ссылаясь на комментарий агентства в письме. В пресс-службах Росавиации и Минтранса отказались от комментариев. РБК также направил запрос в АЭВТ и крупнейшим российским авиакомпаниям.

В мае 2022 года правительство РФ в ответ на санкции США, Канады, Евросоюза против российской авиационной отрасли разрешило устанавливать импортные комплектующие, изготовленные в третьих странах, а не в стране разработчика самолета на воздушные суда. В список "одобренных" государств включили Иран, Египет, Узбекистан, Израиль, Мексику, Турцию, Индию, Бразилию, Китай, Великобританию, ОАЭ, Иорданию, Таиланд и Арубу (в конце года в перечень включили еще и Южно-Африканскую Республику). До этого в России признавались только так называемые талоны годности авиавластей США, ЕС, Канады, Бермуд и Ирландии, пишет РБК.

В новость внесена правка (11:49 мск) - передается с уточнением заголовка и лида.