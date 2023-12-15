Дефицит бюджета Кировской области в 2024 году составит 1,5% от расходов

Доходы бюджета в указанный период утвердили в размере 94,8 млрд рублей, сообщила министр финансов региона Лариса Маковеева

КИРОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли во втором чтении закон об областном бюджете на 2024 год, предусмотрев дефицит бюджета в размере 1,5 млрд рублей, или 1,5% расходов. Об этом сообщила ТАСС министр финансов региона Лариса Маковеева.

"Доходы бюджета на предстоящий год утверждены в размере 94,8 млрд рублей, расходы - 96,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит составил 1,4 млрд рублей, или 1,5% от расходов", - сказала Маковеева.

Как отмечается на сайте заксобрания, в бюджете 2024 года учтены средства на индексацию зарплат бюджетников, на ремонты в учреждениях социальной сферы, на выполнение всех социальных обязательств.

Депутаты также утвердили пятые по счету изменения в бюджет Кировской области 2023 года. Доходы на 2023 год снизятся на 163 млн рублей и составят 89,9 млрд рублей. Расходы уменьшатся на 593 млн рублей, в том числе в связи с переносом расходов на 2024 год, до 97,3 млрд рублей. Дефицит бюджета сократится на 430 млн рублей и составит 7,4 млрд рублей (7,6% от расходов).

Объем государственного долга Кировской области в 2023 году снизится на 330 млн рублей, в 2024 и 2025 годах - на 164 млн рублей. Госдолг на 1 января 2024 года прогнозируется в объеме 26,2 млрд рублей, на 1 января 2025 года - 25 млрд рублей, в начале 2026 года - 22 млрд рублей. Согласно данным на сайте Минфина региона, госдолг Кировской области на 1 ноября 2023 года составил 25,7 млрд рублей.