Определена стратегия развития российской туротрасли до 2030 года

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в ближайшее время также планируется утвердить дорожную карту трансформации делового климата в туризме

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России совместно с бизнесом определило стратегию развития российской туристической отрасли до 2030 года. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи с отраслью.

"Совместно с бизнесом мы определили стратегию развития туристической отрасли до 2030 года", - сказал Решетников, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

У министерства есть четкое видение развития отрасли до 2030 года, отметил он. "Вслед за ростом спроса на внутренний туризм мы действительно переориентировали и максимально наращиваем предложение. Для этого пересмотрели меры поддержки, запустили новые, обновляем регуляторику. Параллельно мы занимались стратегией и подготовили предложения по продлению нацпроекта", - подчеркнул министр.

В ближайшее время планируется утвердить дорожную карту трансформации делового климата в туризме, которая содержит 22 мероприятия. Она уже внесена в правительство, соответствующее распоряжение может быть подписано до Нового года, рассказал Решетников.

"Готовим поправки ко второму чтению к законопроекту о регулировании гостевых домов. С МВД и Минсельхозом нам удалось добиться очень значимых решений по упрощению допуска к управлению снегоходами. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, когда снегоходы, которые будут даваться в аренду, в пользование, можно будет использовать, имея на руках права категории А и В, при условии, что не выезжаешь на дороги общего пользования. Мы легализуем тем самым бизнес сдачи снегоходов в аренду", - сказал он.

Министр также перечислил проекты системных изменений в туристической сфере, которые стартовали в 2023 году. В частности, разработан механизм мониторинга цен на отдых. Опробована методология мониторинга стоимости турпродуктов, разработанная Росстатом. В 2024 году министерство рассчитывает получить рабочий инструмент для учета динамики цен, который будет использоваться для принятия управленческих решений.