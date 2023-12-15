В Белоруссии построят завод по производству сжиженного природного газа

По словам главы Минэнерго республики Виктора Каранкевича, белорусская сторона находится в тесном взаимодействии с ПАО "Газпром"

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Завод по производству сжиженного природного газа планируют построить в Белоруссии в рамках сотрудничества с ПАО "Газпром". Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

"Ярким примером применения новых технологий и совместной работы ПАО "Газпром" и Республики Беларусь стало подписание на полях XII Петербургского международного газового форума соглашения о строительстве в Беларуси завода по производству сжиженного природного газа", - приводит слова Каранкевича пресс-служба Минэнерго.

По словам министра, белорусская сторона находится в тесном взаимодействии с ПАО "Газпром", четкая координация работы выстроена на уровне ГПО "Белтопгаз".

В Белоруссии потребителями природного газа являются свыше 7 тыс. коммунальных и более 2,5 тыс. промышленных предприятий, а также около 3,6 млн бытовых абонентов. Уровень газификации потребителей в стране составляет 83%.