Индекс Hang Seng на бирже Гонконга по итогам торгов вырос на 2,38%

Он достиг 16 792,19

ГОНКОНГ, 15 декабря. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng по итогам торгов вырос на 2,38%, до 16 792,19.

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, вырос на 2,22%, до 3 780,69.

Акции производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi выросли на 0,13%, технологического гиганта Tencent - на 2,61%, одного из лидеров отрасли онлайн-коммерции Китая Alibaba - 3,69%, ценные бумаги другого представителя этой отрасли JD.com подскочили в цене на 6,98%. Акции специализирующейся на доставке еды холдинговой компании Meituan подорожали на 3,91%, интернет-поисковика Baidu - на 4,1%.

Китайские автопроизводители также завершили день в плюсе. Среди них Geely (+1,25%), BYD (2,83%), Li Auto (+3,72%), XPENG Motors (+4,33%), NIO (+6,99%).