Raiffeisen заявил, что по-прежнему работает над сворачиванием бизнеса в РФ

В банке отметили, что поддерживается контакт "с соответствующими регуляторами и властями"

ВЕНА, 15 декабря. /ТАСС/. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) поддерживает контакт с властями по вопросу сворачивания бизнеса в России. Так в пресс-службе банка прокомментировали ТАСС сообщения СМИ о требовании австрийских властей убрать RBI из украинского черного списка "спонсоров" РФ в обмен на одобрение нового пакета антироссийских санкций.

"Что касается бизнеса в России, RBI продолжит осуществлять операции, которые приведут к продаже или выделению [из состава группы] Raiffeisen Russia в рамках местных и международных законов", - заявил представитель организации.

В банке отметили, что RBI поддерживает контакт "с соответствующими регуляторами и властями".

Ранее агентство Reuters передавало со ссылкой на источники в ЕС, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против РФ, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, "поддерживающих Россию". Позже стало известно, что австрийская сторона разблокировала принятие очередного пакета, однако он еще не утвержден.