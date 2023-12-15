Турпоток по России в январе - октябре вырос почти на 19%

Министр экономического развития Максим Решетников напомнил о мерах по развитию в стране туристической инфраструктуры

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Туристический поток по России в январе - октябре 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи с турбизнесом.

"Туристическая отрасль по итогам текущего года показывает хорошую динамику. За 10 месяцев число турпоездок выросло почти на 19% к прошлому году. И важно, что у нас достаточно широкая география: Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Карелия, - вот эти регионы в 1,5 раза увеличили поток. Калининград и Кузбасс - на треть", - сказал Решетников, слова которого приводят в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В ходе встречи министр напомнил о мерах по развитию в стране туристической инфраструктуры. В частности, бизнес в 2023 году продолжил получать субсидии на строительство модульных гостиниц. По этой программе за два года введено более 4 тыс. номеров. Осенью на эти цели по поручению президента РФ дополнительно выделено 10 млрд рублей на 2023-2024 годы. Среди регионов по направлению строительства модульных отелей лидируют Алтайский край, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария и Челябинская область. Всего поддержку получат более 630 проектов общей емкостью 14,5 тыс. номеров. Еще 48 тыс. номеров будет построено по программе льготного кредитования крупных отелей, рассказал он.

Решетников также анонсировал запуск обновленного национального туристического портала. Его презентация пройдет перед Новым годом.