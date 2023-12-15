Набиуллина заявила, что основной эффект от повышения ключевой ставки будет в 2024 году

Ставка действует не сразу, со временем, пояснила глава Банка России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка работает, если бы регулятор не повысил ее, инфляция могла быть гораздо выше, а курс рубля слабее. Но основной эффект от повышения ключевой ставки будет виден в 2024 году. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Ключевая ставка работает, и если бы ее не повысили, инфляция могла быть гораздо выше, а курс рубля слабее. Но основной эффект от нескольких повышений ставки, которые произошли в этом году, мы увидим в следующем. Ставка действует не сразу, со временем", - сказала она.

Как пояснила Набиуллина, ставка действует с лагом, так как активизируется достаточно длинная цепочка: сначала ключевая ставка влияет на ставки по депозитам и кредитам, которые устанавливают банки, через них ставка влияет на темпы роста кредитов, норму сбережений, затем происходит влияние на спрос, а уже после происходит транслирование в цены.

По ее словам, полный эффект от принятия ключевой ставки происходит через три-шесть кварталов. "Это не значит, что в первые два квартала ничего не работает, работает, но наибольший эффект как раз приходится на третий-шестой квартал", - заключила она.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых, подчеркнув, что возвращение инфляции к цели в 4% в конце 2024 года предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.