Новак заявил о высоком уровне энергетического сотрудничества РФ и КНР

Оно составляет примерно треть товарооборота, сообщил вице-премьер РФ

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Энергетическое сотрудничество России и Китая находится на самом высоком уровне за свою историю и составляет примерно треть товарооборота. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак после заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Россией и Китаем.

"Энергетическое сотрудничество между Россией и КНР развивается поступательно, сегодня оно находится на самом высоком уровне, и в общем торговом обороте, который уже перешагнул планку $200 млрд только за 11 месяцев этого года, сотрудничество в области энергетики составляет примерно одну треть", - отметил вице-премьер.

Новак уточнил, что за 10 месяцев этого года РФ поставила в КНР больше нефти и нефтепродуктов, чем за прошлый год. Кроме того, по его словам, за 2023 год экспорт российского угля в Китай достигнет рекордных объемов и составит более 100 млн тонн.