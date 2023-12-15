За сутки 1 200 грузовиков пересекло польско-украинскую границу на КПП "Ягодин - Дорохуск"

Утром 15 декабря в сторону Украины 1 700 машин ожидали проезда, заявил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Польско-украинскую границу через пункт пропуска "Ягодин - Дорохуск" за последние сутки в обе стороны пересекло 1 200 грузовых автомобилей. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".

"После разблокирования пункта пропуска "Ягодин-Дорохуск", что случилось в 14:00 (15:00 мск) 11 декабря, постепенно начал расти грузопоток. За последние сутки 1 200 грузовиков прошли в оба направления. Это примерно столько, сколько было до блокады. На утро в сторону Украины проезда ожидало 1 700 грузовиков", - сказал он.

По словам Демченко блокирование движения грузового транспорта продолжается на трех КПП украинско-польской границы: "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Хребене" и "Медыка - Шегини". "По данным польской стороны, на этих трех КПП в очереди в сторону Украины стоит 2 600 машин. Определенное движение на этих пунктах идет как на выезд из Польши, так и в направлении Польши, но это в разы меньше, чем было до блокирования со стороны польских перевозчиков", - пояснил он.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года. С 11 декабря пункт пропуска "Ягодин - Дорохуск" возобновил работу, но по словам пресс-секретаря Волынской таможни Валентина Черныша, его могут снова в любой момент заблокировать.