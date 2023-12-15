Украина получит от ЕБРР €150 млн на прохождение отопительного сезона

По словам главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, "в сотрудничестве с ЕБРР реализуются проекты комплексного восстановления и восстановления украинских магистральных сетей"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) €150 млн для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

"Украина привлечет от ЕБРР €150 млн для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона. Подписали сегодня соответствующие соглашения", - написал премьер в своем Telegram-канале.

Он сообщил также, что "в сотрудничестве с ЕБРР реализуются проекты комплексного восстановления и восстановления украинских магистральных сетей".

В конце октября ЕБРР отчитался о предоставлении Украине помощи в размере €3 млрд за 2022-2023 годы в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами. Банк ранее выделил пять основных направлений оказания помощи Украине. Это энергетическая безопасность, финансирование торговых операций, защита критической инфраструктуры, продовольственная безопасность и обеспечение фармацевтических компаний ликвидностью.