На реализацию импортозамещающих проектов на Кубани выделят 700 млн рублей

Для предприятий, участвующих в госпрограмме, процентная ставка составляет 0,1% годовых

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направят на реализацию импортозамещающих проектов обрабатывающих предприятий в крае 700 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"На развитие станкостроения одобрили софинансирование в размере 500 млн рублей. Также рассмотрели заявку на 200 млн рублей на создание в крае первого российского завода по производству щелочных батареек. В рамках программы "Импортозамещение" процентная ставка составляет 0,1 процента годовых", - говорится в сообщении.

Уточняется, что производители планируют направить средства на покупку оборудования, что позволит расширить выпуск обрабатывающих центров и запустить линии элементов питания.

По данным пресс-службы, в этом году на реализацию 20 производств, значимых для обеспечения технологической независимости страны, в общей сложности направили более 1,5 млрд рублей из бюджета и Фонда развития промышленности региона. Сейчас на активной стадии реализации на Кубани находится более 30 проектов импортозамещающих производств, общая стоимость которых превышает 27 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в крае запустили специальную меру поддержки импортозамещающих производств - финансирование 30 процентов затрат. В 2024 году на эти цели предусмотрено в бюджете 330 млн рублей, планируется увеличить объем финансирования до 1 млрд рублей.