РФ подписала соглашение с Индией по развитию чемпионата "Битва роботов"

Призовой фонд составит 6 млн рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия подписала соглашение с Индией о сотрудничестве по развитию ежегодного чемпионата "Битва роботов". Аналогичные соглашения будут подписаны с Китаем, ОАЭ и Турцией, сообщил в ходе встречи перед финалом соревнований, который состоится 16 декабря, с командами министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Заключено соглашение с Индией о сотрудничестве по развитию чемпионата, до конца года подпишем такое же соглашение с Китаем, а в 2024 году - с ОАЭ и Турцией", - сказал министр.

Кроме того, по словам министра, планируется запуск со следующего года школьной лиги "Битвы роботов".

Как отметил Шадаев, в этом году "Битва роботов" показывает впечатляющие цифры по аудитории трансляций, а предстоящий финал вызывает ажиотаж, и на финал было принято решение увеличить количество билетов, чтобы как можно больше зрителей смогли посетить соревнования.

В финале от России будут участвовать 12 команд из Москвы, Петербурга, Иннополиса, Фрязино и Перми. Из зарубежных команд будут представители Индии и Китая. Призовой фонд составит 6 млн рублей.

"Битва роботов" - это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя. Согласно распоряжению правительства, с 2023 года чемпионат будет проходить ежегодно.