Мурашко заявил об открытии более восьми площадок фармпроизводства в РФ за год

По словам министра здравоохранения, российская фармацевтическая отрасль "уверенно становится на ноги"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более восьми производственных фармацевтических компаний открыли в России за 2023 год, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Практически в этом году более восьми производственных площадок было открыто", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам министра, российская фармацевтическая отрасль "уверенно становится на ноги", в том числе идут поставки фармпрепаратов за рубеж. "Мы на нее (отрасль - прим. ТАСС) рассчитываем и следим за качеством лекарственных препаратов", - заключил Мурашко.

Ранее на прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что уход с рынка ряда фармкомпаний является проблемой, однако российская сторона не закрывает импорт. Он также добавил, что фармацевтическая промышленность работает активно.

Чуть позже в пресс-службе Минздрава сообщили ТАСС, что большинство зарубежных производителей фармацевтической продукции продолжают поставлять ее на российский рынок, логистические цепочки отлажены. Там добавили, что для профилактики рисков дефицита в России зарегистрировали 13 препаратов. Это в том числе иммуноглобулины, противоопухолевые и гипогликемические средства. На стадии регистрации находятся еще 16 препаратов.