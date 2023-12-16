Ожидаемый рост инвестиций в промышленности Кировской области составит 10% по итогам года

По словам и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли региона Дениса Пестрикова, за девять месяцев объем инвестиций в обрабатывающих отраслях промышленности составил 15,4 млрд рублей

КИРОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области ожидают роста инвестиций в обрабатывающих отраслях промышленности на 10% по итогам года. Об этом сообщил журналистам и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков.

"В настоящее время на территории Кировской области предприятиями обрабатывающих производств реализуется порядка 50 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 25 млрд рублей. Индекс инвестиций положительный. Отмечается рост в абсолютном выражении и в сопоставимых ценах. Надеемся, что по концу года рост составит около 10%, за последние 5 лет такого не наблюдалось", - сказал Пестриков.

Он отметил, что за девять месяцев объем инвестиций в обрабатывающих отраслях промышленности составил 15,4 млрд рублей. Наибольший объем инвестиций приходится на предприятия химического производства (30,6%), машиностроительного комплекса (22%), деревообрабатывающей промышленности (17,8%). При этом наиболее крупные инвестиционные проекты реализуются предприятиями "Нанолек", "Вятский фанерный комбинат", "Люкс хоум", "Уралхим" и "АВВА рус".

Пестриков рассказал, что регион готовит заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Биополис". Шесть потенциальных резидентов ОЭЗ к 2030 году планируют привлечь порядка 10 млрд рублей инвестиций и создать 800 рабочих мест.

Кроме того, к 2025 году в Кировской области планируется создать промышленный кластер в отрасли машиностроения на базе группы компаний завода электромагнитов "Димал". К реализации готовятся проекты по производству импортозамещающей продукции, в частности взрывозащищенных электродвигателей и систем управления грузоподъемными электромагнитами. Подать заявку на включение промышленного кластера в федеральный реестр промышленных кластеров планируют в четвертом квартале 2024 года.