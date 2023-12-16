Посол РФ заявил, что товарооборот между Россией и Испанией снизился в 2023 году на 54%

Юрий Клименко сообщил, что по итогам 2022 года импорт России из Испании составил €1,28 млрд

МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Испанией и Россией сократился за первые девять месяцев 2023 года на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года из-за санкций Запада. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

Отвечая на вопрос о том, как антироссийские санкции повлияли на товарооборот между двумя странам, дипломат отметил: "Еще раз про "отморозить уши". "Товарооборот между Россией и Испанией пал жертвой недальновидной санкционной политики Запада, - подчеркнул посол. - По итогам 2022 года импорт России из Испании составил €1,28 млрд, то есть на 42% меньше, чем в досанкционном 2021 году".

"За первые девять месяцев текущего года объем товарооборота сократился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, экспорт России в Испанию упал на 58,6%, до €2,47 млрд, а импорт России из Испании - на 35,2%, до €665,5 млн, - пояснил Клименко. - Столь стремительные темпы сокращения уровня двусторонней торговли напоминают показатели 2015 года, когда в полной мере стали ощутимы негативные последствия первого пакета антироссийских санкций ЕС".

В этой связи посол обратил внимание на то, что европейцы "продолжают упорно наступать на одни и те же грабли". "Только на продажах своих товаров в Россию Испания теряет ежегодно почти €1 млрд, а это значит закрытые фабрики и потерянные рабочие места", - заключил дипломат.