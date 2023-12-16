Свердловские аграрии получат около 220 млн рублей на переработку зерна до конца 2023 года

Всего в 2023 году грантовая поддержка будет оказана 138 производителям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Аграрии Свердловской области, которые занимаются переработкой зерна, до конца 2023 года получат около 220 млн рублей господдержки. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Почти 220 млн рублей господдержки получат переработчики зерновых культур Свердловской области. Всего в 2023 году грантовая поддержка будет оказана 138 производителям зерновых культур региона", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что финансовая помощь государства поможет предприятиям компенсировать затраты на заработную плату сотрудников, топливо для техники, семена для посадки, расходы на средства химической защиты, удобрения для растений. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова добавила, что дополнительные средства, выделенные из резервного фонда федерального бюджета, станут значимой поддержкой для земледельцев, на работу которых в этом году существенно повлияла засушливая погода.

Общая сумма средств, направленных на поддержку региональных сельхозпроизводителей, для обеспечения продовольственной безопасности региона, а также расширение объемов и ассортимента выпускаемой местной продукции в 2023 году составит более 5 млрд рублей, эти средства выделяются из федерального и областного бюджетов, отметили в департаменте.