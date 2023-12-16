Под Кировом к 2027 году планируют создать частный индустриальный парк "Город Спутник"

С инициативой создания индустриального парка вышли инвесторы

КИРОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Компания "Димет сервис" планирует создать в Слободском районе Кировской области частный индустриальный парк "Город Спутник" с жилыми домами для сотрудников предприятий. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков.

"С предприятием "Димет сервис" прорабатываем вопрос создания в 2025-2026 годах частного индустриального парка "Город Спутник" на территории Слободского района Кировской области. Инвестор планирует строительство пяти производственных корпусов. При этом индустриальный парк станет частью более масштабного проекта "Город сад", включающего в том числе строительство объектов жилой инфраструктуры", - сказал Пестриков.

Он отметил, что с инициативой создания индустриального парка вышли инвесторы, это порядка пяти организаций - потенциальных резидентов.

"Проект очень интересный. Это высокотехнологичное производство, малоэтажные деревянные дома. Цель - создать место, где люди будут жить и работать, не тратя время на поездки. Сейчас идет работа по проектной документации", - уточнил Пестриков.