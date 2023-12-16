В регионах РФ более 540 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды

Аварийно-восстановительные работы продолжаются

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Порядка 541,3 тыс. человек в регионах России по состоянию на 14:00 мск отключены от электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

В частности, количество отключенных потребителей в Ростовской области составляет 91,9 тыс. человек, в ДНР - 201,9 тыс., в ЛНР - 247,5 тыс.

Ранее сообщалось, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. 15 декабря Минэнерго информировало, что серьезное ухудшение погоды в некоторых регионах России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигло 679 тыс.