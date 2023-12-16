Владелец социальной сети Х считает, что ситуация с изменением климата несколько преувеличена, а активисты охраны окружающей среды отнимают "веру в будущее"

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Илон Маск считает, что не следует демонизировать нефть и газ, которые понадобятся "в среднесрочной перспективе".

"Я - сторонник защиты окружающей среды, но не следует демонизировать нефть и газ в среднесрочной перспективе", - сказал он, дав интервью на празднике партии "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мелони.

Владелец социальной сети Х (ранее Twitter) считает, что ситуация с изменением климата несколько преувеличена, а активисты охраны окружающей среды отнимают "веру в будущее". Он также полагает, что животноводство не провоцирует возникновение проблем для экологии.

Его выступление слушали почти все министры итальянского правительства, которое приняло закон о запрете синтетического мяса. Присутствовала и Мелони вместе с премьерами Великобритании и Албании Ришей Сунаком и Эди Рамой, с которыми у нее запланированы переговоры.

Этот праздник молодежи правого политического толка, носящий название в честь персонажа по имени Атрейо романа-фэнтези "Бесконечная история" немецкого автора Михаэля Энде, проходит ежегодно с 1998 года. На этот раз в нем примут участие все члены правительства, включая из союзных "Братьям" партий "Лига" и "Вперед, Италия", парламентарии, общественные деятели, журналисты и спортсмены.

Примечательно, что организаторы приглашали лидера оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн, но она не только отказалась от приглашения, но и проводит собственное партийное мероприятие. На нем среди прочих выступил бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер Романо Проди.