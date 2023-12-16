В Луганске открыли восстановленное после обстрелов в 2014 году здание таможни

В церемонии открытия принял участие врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Здание Луганской таможни, пострадавшее в 2014 году в результате обстрелов со стороны ВС Украины, открыли в городе Луганске после восстановления московскими специалистами. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия обновленного офиса Луганской таможни, входящей в состав Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, приняли участие врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов, заместитель руководителя ФТС России Андрей Москалец, начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко, заместитель Южного транспортного прокурора Сергей Дмитриев, заместитель руководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов, а также врио главы городского округа Луганска Яна Пащенко.

Давыдов, поблагодарив подрядные организации за ремонт офиса Луганской таможни, отметил, что все строительные работы были проведены в сжатые сроки - за семь месяцев. "Федеральной таможенной службой предпринимаются все необходимые меры для скорейшей интеграции Луганской таможни в состав таможенных органов Российской Федерации", - подчеркнул он.

Черноусов отметил, что работа Луганской таможни "помогает объективно оценить промышленный и экономический потенциал региона". "Луганская таможня создает комфортные условия для развития внешнеэкономической деятельности, экспорта и импорта. Даже сейчас, в нелегкие времена, наш уголь уже поставляется за рубеж. Наша продукция востребована. Я убежден, что с развитием экономики республики объемы продукции, которую производят наши предприятия, будет только расти и у Луганской таможни будет много работы", - сказал он.

После торжественной процедуры открытия восстановленного офиса Луганской таможни Давыдов передал символический ключ от нового здания начальнику Луганской таможни Сергею Петриди. Один из кусков перерезанной ленты передадут на хранение в музей таможенных органов юга России. Петриди также провел экскурсию для руководства ФТС, показав серверную и несколько служебных кабинетов луганских таможенников. Он отметил, что серверная в новом офисе выполнена по всем стандартам обеспечения информационной безопасности РФ.

Луганская таможня и восстановление центрального офиса

Луганская таможня подчинена Южному таможенному управлению ФТС России. В регионе работают пять таможенных постов фактического контроля. Товары, поступающие в адрес участников внешнеэкономической деятельности из ЛНР, проходят контроль в таможенных органах Ростовской области и Республики Крым. Внешнеэкономическую деятельность в ЛНР ведут 34 предприятия.

Здание восстанавливалось по заказу Департамента по капитальному ремонту города Москвы в рамках программы восстановления и ремонта зданий сооружений и инженерной инфраструктуры на территории Луганска на 2023 год.

Центральный офис Луганской таможни пострадал в 2014 году в результате обстрелов со стороны ВС Украины. До вхождения в состав РФ у региона не хватало ресурсов на его восстановление. В 2022 году здание таможни внесли в программу восстановления на 2023 год.

Московские специалисты активно включились в восстановление здания таможни в мае 2023 года. За семь месяцев интенсивных ремонтно-восстановительных работ оно было полностью восстановлено. Отремонтированы электрически сети, система отопления, водоснабжения и газоснабжения, полностью проведена внутренняя отделка помещений и мероприятия по благоустройству территории, прилегающей к зданию. При проведении работ учтены нормы и требования, предъявляемые к объектам таможенной инфраструктуры в РФ.