Главы МИД Туркмении и Афганистана обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ

Рашид Мередов и Амир Хан Моттаки, а также члены делегаций обоих государств посетили энергетические и транспортные объекты, строительство которых осуществляется туркменскими и афганскими компаниями

АШХАБАД, 17 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудил со своим афганским коллегой Амиром Ханом Моттаки текущее состояние реализации проекта газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) и несколько других вопросов. Об этом сообщил МИД Туркмении.

Делегация Туркмении во главе с Мередовым совершила 16-17 декабря 2023 года рабочую поездку в провинцию Герат (Афганистан).

"Стороны обсудили нынешнее состояние реализации проектов газопровода ТАПИ, высоковольтной линии электропередачи Туркменистан - Афганистан - Пакистан (ТАП), расширения железнодорожной инфраструктуры Афганистана. При этом министры иностранных дел и члены делегаций обоих государств посетили энергетические и транспортные объекты, строительство которых осуществляется туркменскими и афганскими компаниями", - говорится в сообщении МИД.

С афганской стороны участие во встрече помимо главы МИД приняли участие министр горнорудной промышленности Шахабутдин Делавар, министр промышленности и торговли Нуретдин Азизи. Отмечается, что также был рассмотрен ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.

ТАПИ - это проект магистрального газопровода, по которому Туркмения будет осуществлять поставки газа в Пакистан, Афганистан и Индию. Он будет проходить по территории этих четырех государств: от газового месторождения Галкыныш на юге Туркмении через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии, рядом с индийско-пакистанской границей. Переговоры о строительстве ТАПИ велись еще с середины 1990-х годов. В 2007 году к проекту присоединилась Индия.