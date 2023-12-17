Минсельхоз подтвердил прогноз по экспорту зерна в этом сельхозгоду

Он составит не менее 65 млн тонн, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз России подтвердил прогнозируемый экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) в размере не менее 65 млн тонн. Об этом заявил журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев.

"Надеюсь, что не менее 65 [млн тонн]", - сказал он в кулуарах съезда "Единой России", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что урожай зерна в России в 2023 году будет одним из рекордных - свыше 146 млн тонн в чистом весе.

В конце ноября Патрушев сообщил, что Россия по итогам текущего сезона может экспортировать более 65 млн тонн зерна.