Новак: вопрос о продаже доли в "Сахалине-2" "Новатэку" остается на повестке

Вице-премьер отметил, что сам проект работает стабильно и поставляет газ на экспорт

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вопрос продажи доли в проекте "Сахалин-2" "Новатэку" остается на повестке, идет юридическая проработка деталей, заявил журналистам российский вице-премьер Александр Новак.

"Я думаю, что он на повестке. Просто сейчас идет юридическая проработка деталей", - сказал он.

Новак отметил, что сам проект работает стабильно и поставляет газ на экспорт. "Есть указ президента, в его рамках происходят процедуры, связанные с тем, что организовано новое предприятие, перешли акционеры действующие кроме тех, кто не заявился - это Shell. Предприятие работает стабильно, осуществляются поставки газа и газового конденсата", - добавил вице-премьер.

В августе Новак не исключал, что сделка по вхождению "Новатэка" в проект "Сахалин-2" может быть завершена до конца текущего года.

В апреле правительство РФ разрешило продажу чуть менее 27,5% в новом операторе проекта "Сахалин-2" - "Сахалинской энергии" - структуре компании "Новатэк" за 94,8 млрд рублей.

В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" вместо Sakhalin Energy стало российское ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в "Сахалине-2", однако Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании. Доля российского "Газпрома" в проекте - 50,00000001%. Согласно указу, после отказа доля Shell должна быть оценена и продана, заявку на нее подал "Новатэк".