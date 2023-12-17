В Минэнерго заявили, что Россия пока не планирует отменять запрет экспорта зимнего дизеля

Как сообщил глава ведомства Николай Шульгинов, министерство изучает возможность исключить часть компаний от уплаты пошлин на экспорт нефтепродуктов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России в настоящий момент не видит предпосылок для отмены запрета экспорта зимнего дизеля, пока такие меры не рассматриваются. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Минэнерго также изучает возможность исключить часть компаний от уплаты пошлин на экспорт нефтепродуктов. "Да, мы прорабатываем варианты исключения из-под запрета производителей специфической продукции, которая не может использоваться для обхода заградительной пошлины на вывоз моторного топлива", - добавил он.

В ноябре Минэнерго сообщало, что Россия увеличила отгрузки зимнего дизельного топлива на рынок РФ, а также его производство. При этом министерство исключало риск дефицита этой зимой, так как его запасы превышают прошлогодние.

При этом глава Российского топливного союза (представляет интересы сетей АЗС) Евгений Аркуша сообщал ТАСС, что союз обеспокоен объемами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Запрет был введен бессрочно, срок его действия зависел от насыщения рынка и результатов этой меры. Затем ограничения частично были сняты, однако они до сих пор продолжают распространяться на зимний дизель.