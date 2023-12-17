При отборе на возведение объектов генерации в Сибири предпочтение отдадут оборудованию РФ

Он может состояться в январе - феврале 2024 года, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. При проведении конкурсного отбора новой генерации для покрытия растущего спроса на электроэнергию в Сибири, который может состояться в январе - феврале 2024 года, предпочтение будет отдано проектам с российским оборудованием. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

"Конечно, будет", - сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли отдано предпочтение российскому оборудованию. Глава Минэнерго уточнил, что проведение отбора запланировано на январь-февраль.

Газета "Коммерсантъ" писала ранее, что уровень капитальных затрат для строительства новых энергомощностей в Сибири может составить от 334 млрд рублей до 507 млрд рублей в ценах 2028 года в зависимости от оборудования. Так, если энергокомпании будут строить новую генерацию на базе российского оборудования, значение удельных капитальных затрат составит до 414 тыс. рублей за 1 кВт в ценах 2028 года, максимальный общий капекс строительства 1,2 ГВт может достичь 507 млрд рублей, базовая доходность - 12%. При использовании иностранного оборудования предельный удельный капекс оценивается в 273 тыс. рублей за 1 кВт, а максимальный общий капекс - 334,4 млрд рублей. Базовая доходность - 10,5%.