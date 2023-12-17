Шульгинов: в регионах ведут круглосуточные работы по восстановлению электроснабжения

По словам главы Минэнерго, аномальные погодные условия сейчас таковы, что превентивные меры не позволят избежать существенных последствий для электросетевого комплекса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Работы по восстановлению электроснабжения в регионах РФ, пострадавших из-за непогоды, продолжаются в круглосуточном режиме, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

"Специалисты сейчас работают ночью и днем. Там завалы снега, поваленные деревья, там тяжелая ситуация, но люди работают круглосуточно, восстанавливают [электроснабжение], спасибо им за это большое", - сказал глава Минэнерго.

По словам Шульгинова, аномальные погодные условия сейчас таковы, что превентивные меры, в том числе точечная модернизация, не позволят избежать существенных последствий для электросетевого комплекса. "Борьба с ледяными дождями во все времена была тяжелой. Как вы знаете, отключения были сначала в ноябре в шести регионах, а потом в четырех новых регионах, а также в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае. Сейчас снова произошли отключения в Ростовской области. В Донецкой и Луганской [народных] республиках тяжелейшая ситуация. Причем в Ростовской области мы восстанавливаем [энергоснабжение] повторно", - пояснил министр.

Он напомнил, что в этом году вопрос повышения надежности электросетевого комплекса был включен в федеральную программу поддержки регионов. "За счет бюджетного источника на программу повышения надежности [комплекса] выделен 31 млрд рублей для девяти регионов. Но и этих денег недостаточно", - сказал министр, отметив, что на ситуации сказывается многолетнее недофинансирование комплекса, и инвестиции нужно увеличивать.

Ранее Минэнерго сообщало, что более 350 тыс. человек остаются без электричества в трех регионах РФ из-за непогоды. 15 декабря сообщалось, что серьезное ухудшение погоды в некоторых регионах России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс.